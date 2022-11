Waldviertler Crosslaufserie startet

Werbung

Sieben Bewerbe umfasst der Crosscup 2022/23 – vier Ergebnisse braucht‘s, um in die Gesamtwertung zu kommen. Der Startschuss erfolgt am Samstag in Geras. Gelaufen wird im Naturpark, auf crossigem Terrain auf Waldboden. Um 14 Uhr legen die Kinder los, danach die Jugendlichen, ehe um 14.30 Uhr der Hauptlauf startet. „Da warten zwei anspruchsvolle Runden über die schönsten Naturpark-Trails“, sagt Organisator Michael Schiffer über die 5,6km lange Strecke. Nach Geras geht‘s Schlag auf Schlag im Cup: Bereits eine Woche später wird in Zwettl gelaufen, wiederum eine Woche später geht‘s auf den Horner Kuhberg. Vor Weihnachten steht noch Echsenbach am Programm (17.12.), im neuen Jahr schließlich Schwarzenau (28.1.), Schrems (18.2.) und das Finale in Maissau (18.3.). Als Titelverteidiger geht Daniel Hable, zuletzt Sieger beim „Martinilauf“ in Sallingstadt ins Rennen.