Waldviertler Laufcup: Rehberger Martin Hofbauer dominierte

Der Waldviertler Laufcup ging nach dem Auftakt Anfang Mai in Maissau am Wochenende in die zweite von sieben Runden. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause stand der insgesamt vierte „Friedenslauf“ in Reingers (Bezirk Gmünd) am Programm. Im doch recht dünnen Teilnehmerfeld – 45 Finisher im Hauptlauf – setzte sich der Favorit durch: Martin Hofbauer aus Rehberg landete ein Start-Ziel-Sieg, absolvierte die 7,6km-Strecke in 27:18 Minuten. „Ich bin hoch zufrieden. Es war erst mein zweiter Lauf in dieser Saison.“

In der ersten Runde drückte Hofbauer extrem aufs Tempo, in der zweiten spürte er „den Trainingsrückstand“. Das hielt Hofbauer aber nicht davon ab, dass er im Anschluss an den Lauf noch ein paar Trainingsrunden unter Wettkampfbedingungen auf der Laufstrecke abspulte. Spannend verlief der Kampf um den zweiten Platz. Der Göpfritzer Daniel Hable und der Zwettler Thomas Wührer fighteten bis zur allerletzten Kurve, erst hier machte Hable die entscheidenden Meter gut, überquerte mit geballter Faust die Ziellinie. Im Ziel nahmen Hable und Wührer das Duell schon wieder locker mit einem Grinsen im Gesicht, gratulierten sich gegenseitig.

Lange Zeit offen gestaltete sich der Frauenbewerb. Nach der ersten Runde führte Elisabeth Winter das Feld, hauchdünn vor Ruth Doppler an. Im zweiten Durchgang legte die Garserin aber noch einen Zahn zu und siegte in 30:07 Minuten und hatte schließlich sieben Sekunden Vorsprung auf Winter. Die Zwettlerin Anna Holzmann hatte die Top-2 in der ersten Runde noch in Sichtweite, im Ziel schließlich aber 1:18min. Rückstand, belegte aber mit großem Vorsprung auf die Viertplatzierte Rang drei.

Der Name „Friedenslauf“ bekam diesmal eine ganz aktuelle Bedeutung. Ursprünglich führt er in Erinnerung an die 1945 gewaltsam aus dem Kreis Nová Bystřice (Neubistritz) vertriebenen Sudetendeutschen, die in Reingers ihre erste Zufluchtsstätte gefunden haben, zurück. Diesmal stand der Bewerb ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Alle Einnahmen wurden gespendet. Schon im Vorfeld kauften einige Firmen „Lauf-Meter“, sodass hier ein Betrag von über 5.000 Euro zusammenkam. Das Startgeld wurde ebenso gespendet, wie die Einnahmen aus dem Buffet, für das geflüchtete Frauen aus der Ukraine am Wettkampftag bereits um 5 Uhr Früh zu backen begonnen hatten.