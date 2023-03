Weitersfeld: Vorbereitungen laufen

Werbung

15 Jahre lang lockte der Weitersfelder Volkslauf Läuferinnen und Läufer aus nah und fern in die Marktgemeinde. Nach genau zwanzigjähriger Pause will nun ein junges Organisationsteam mit der Neuauflage des Laufs an diese erfolgreichen Jahre anknüpfen und lädt damit am 6. Mai zum 16. Weitersfelder Mailauf. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.weitersfeld.gv.at/Mailauf möglich. Frühbucher erhalten bis 31. März auf das Nenngeld einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Angeboten werden vier Kinder- und Jugendläufe mit Streckenlängen von 150 bis 1350 Metern. Insbesondere an Erwachsene richten sich der Hobbylauf (2700 Meter), ein Nordic Walking-Bewerb (2700 Meter) sowie der Hauptlauf über eine Distanz von 6750 Metern. Im Rahmen einer Sonderwertung werden darüber hinaus die größten Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Hobbylauf, am Nordic Walking-Bewerb und am Hauptlauf mit Gutscheinen der Manharstberger Winzer im Wert von 400 bis 200 Euro belohnt – bewerbsübergreifende Gruppen sind möglich. Organisiert wird der Lauf vom eigens gegründeten Verein „Dynamo Weitersfeld“. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Unternehmen aus der Umgebung. Neben den Läufen sorgen ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie gastronomische Angebote für einen abwechslungsreichen Nachmittag.