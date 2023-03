Sarah Führer ist zurück auf der Bahn

Werbung

Dass ihr Name einmal nicht in den oberen Regionen der Ergebnislisten von Leichtathletik-Bewerben im ganzen Land zu finden gewesen ist, war vor sechs, sieben, acht Jahren eine Überraschung. Sarah Führer war damals eines der größten Talente in der von Franz Langthaler trainierten Nachwuchsgruppe des LC Waldviertel, war mehrfache Landes- und Staatsmeisterin. Danach ist es allerdings still geworden um die Altenburger Mitteldistanz-Spezialistin. Bis jetzt.

Zurück auf der Laufbahn: Sarah Führer aus Altenburg. Foto: privat

Seit einem Jahr trainiert Führer neben ihrem Studium wieder intensiv ihre Paradestrecken 800 und 400 Meter. Unter ihrer Trainerin Jennifer Wenth ist sie momentan auf einem sehr guten Weg ihre früheren Zeiten zu erreichen, zu unterbieten.

Nach einem kürzlich absolvierten internationalen Wettkampf in Budapest und der am 18. und 19. Februar in Linz durchgeführten Staatsmeisterschaften, konnte sie ihre Saisonbestleistungen weiter steigern und wurde bei einem sehr starken Rennen über 800m in der Allgemeinen Klasse tolle Fünfte. Beim 400m-Lauf, welcher am darauffolgenden Tag durchgeführt wurde, konnte sie ebenfalls ihre Saisonbestleistung verbessern. Die erfolgreich absolvierten Hallenwettkämpfe lassen eine weitere Leistungssteigerung in der anstehenden Freiluftsaison erwarten.

Die eingangs erwähnt holte Sarah Führer Titel im Nachwuchs – auch in der Staffel. Sie war Teil der 3x800m-Staffel des LC Waldviertel, die unter anderem 2015 den Uralt-U16-Landesrekord um 23,7sek auf 7:11.91 herunterschraubte. Um das Trio, das von der später ins Leistungszentrum Südstadt aufgenommenen Waidhofnerin Adriana Höller und Sandra Riener aus Thaures (Bezirk Gmünd) vervollständigt wurde, war es in den vergangenen Jahren still geworden. Bis Führer wieder in den Ergebnislisten auftauchte.