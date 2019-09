In Wiener Neustadt fand traditionell das Maria Theresien-Turnier statt. Dies ist ein internationales militärisches Fünfkampfturnier mit Wettkämpfern aus 18 unterschiedlichen Nationen. Auch der Buchberger Hannes Silberbauer, Hauptmann aus Mautern durfte aufgrund seiner bisher erbrachten Leistungen bei diesem Bewerb starten.

Gleich zu Beginn konnte Silberbauer beim Schießen auf 200m Entfernung mit einer brillianten Leistung glänzen und war sogar besser als der Vorjahresweltmeister. Mit dieser Extramotivation konnte er n auf der Hindernisbahn eine tolle Leistung erbringen und lief die 500 Meter, mit 20 Hindernissen gespickte Strecke, in schnellen 2:30 Minuten.

Am nächsten Tag standen das Hindernis-Schwimmen und Werfen am Programm. Aufgrund eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten war Silberbauers Ziel „Schadensbegrenzung“. Das 50m-Hindernisschwimmen mit vier Hindernissen schaffte er in 29,4 Sekunden, beim Werfen konnte er sich im Mittelfeld platzieren.

Am letzten Tag hatten die Wettkämpfer bei Gluthitze den Geländelauf zu bewältigen. Die 8km führten über Stock und Stein. Schlussendlich war das Resultat mehr als erfreulich. Im Team erzielte Silberbauer mit vier anderen Athleten des österreichischen Nationalteams den zweiten Platz hinter Russland und vor Weißrussland. In der Einzelwertung schaffte er den 26. Platz. Sein Fazit? „Nach dem Motto ‚Schmerz vergeht – Stolz bleibt‘ werde ich mich über den Herbst und Winter wieder bestens auf die nächste Saison vorbereiten.“