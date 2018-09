Die Silberbauer-Brüder aus Buchberg/Kamp liefern derzeit eine sportliche Top-Leistung nach der nächsten ab. Nach dem Duathlon-Staatsmeistertitel von Andreas war diesmal sein um zwei Jahre älterer Bruder Hannes an der Reihe.

Der 28-jährige Bundesheer-Hauptmann vom „Kommando für schnelle Einsätze“ in Mautern war diesmal selbst rasend schnell bei der Sache. Denn bei der Weltmeisterschaft im Militärischen Fünfkampf in Wiener Neustadt konnte er sich mit seinen Kollegen Markus Weber, Philipp Eibl und Mario Seyser die Silbermedaille und somit den Vizeweltmeistertitel im Staffelbewerb über die Hindernisbahn sichern. Gold ging an Algerien.

„Die Hindernisbahn wird in vier Abschnitte geteilt und jeder Athlet bewältigt einen Teil davon. Hohe Geschwindigkeiten, Mut, Kraft und Selbstvertrauen sind hier entscheidend“, so Silberbauer, der mit den widrigen Bedingungen – Wind und Regen erschwerten den Bewerb – gut zurecht kam.

Zuvor war der Buchberger auch im Einzel-Fünfkampf im Einsatz. Hierfür qualifizierte er sich als einer von fünf Österreichern bei internationalen Wettkämpfen in Minsk und Moskau.

Der Militärische Fünfkampf besteht aus den Disziplinen Schießen auf 200m, einem 50m Hindernisschwimmen, der Hindernisbahnlauf, einer Wurfdisziplin und einem 8km langen Geländelauf. Unter den 81 Teilnehmern, wo auch einige Profis am Start waren, finishte Silberbauer mit einer neuen persönlichen Bestmarke an der für ihn „tollen“ 44. Stelle.