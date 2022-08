Bernhard Zimmermann in den Ardennen auf Erfolgskurs

Werbung

Die Regenreifen konnte Bernhard Zimmermann getrost eingepackt lassen, da sowohl im Qualifying als auch in den beiden Sprintrennen im belgischen Spa-Francorchamps sonniges und vor allem trockenes Wetter angesagt war.

Für einige Rennwagen der Formel-V-Klasse war es dann aber doch zu warm und so waren bereits im Qualifying Motorschäden zu verzeichnen. Der Eggenburger wurde davon verschont und so konnte er seinen österreichischen Kaimann Formel Super V Rennwagen im Qualifying in eine gute Ausgangsposition stellen.

Der Reifendruck in den Slickreifen war im Qualifying noch nicht ganz optimal, was sich auch auf den ersten Renndurchlauf auswirkte. Zimmermann errang den zweiten Platz. Im zweiten Sprintrennen erwischte er den Reifendruck besser und konnte die entsprechende Performance seines Super V Rennwagens nutzen. Belohnt wurde er mit einem Rennsieg.

Die Punkte reichten aus, um die Meisterschaftsführung in der luftgekühlten Super V Klasse erfolgreich zu verteidigen. Mit nur zwei Punkten Vorsprung geht es im September im niederländischen Assen weiter, bevor es zum Saisonabschluss wieder zurück nach Belgien nach Zolder geht.