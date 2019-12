Im Dorfgemeinschaftshaus organisierte das BRT-Racing-Team die erste Generalversammlung mit Rückblick auf die erfolgreiche Saison 2019. Offiziell hat das BRT-Team 39 Mitglieder. Geleitet wird der Verein durch Obmann Reinhard Fraßl. In kürzester Zeit haben es die Teammitglieder geschafft, sich als Organisatoren für die Supermoto-Meisterschaft und dem Grenzlandcup in Fuglau zu etablieren. Stark waren die Fahrer des BRT Teams, wo David Engel in der Supermoto-ÖM den zweiten Gesamtplatz holte und Markus Wazlawik und Markus Schmudermayer in ihren Klassen erfolgreich waren.

Höhepunkt der Generalversammlung war die Neuwahl des Vorstandes. Einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder Reinhard Fraßl, Obmann und Stellvertreter Markus Wazlawik bestätigt. „Wir sind topmotiviert für die Rennsaison und freuen uns schon auf die ersten Rennen am 16. und 17 Mai 2020 in der MJP Arena in Fuglau“, berichtete Fraßl. Dort tritt das BRT-Racing-Team als Fahrer und Organisator auftreten. „Das BRT-Racing-Team freut sich gemeinsam mit Supermoto G-Cup Organisatorin Renate Stehrer und ihrem Team überspannende Rennen und viele Fans“ freut sich Wazlawik auf die neue Saison und meinte „wir werden 2020 wieder mit Vollgas durchstarten.“