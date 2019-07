Der sechste Lauf zur Rallycross-Staatsmeisterschaft am 27. und 28. Juli in Fuglau wartet mit viel Konkurrenz für die Österreicher auf. Die starke ungarische Rallycross-Meisterschaft verstärkt die Klassen Supercars, Super1600 und die großen und kleinen Supertourenwagen.

Dauerbrenner Alois Höller, der gerade das Rennen in Sedlčany (CZE) gewonnen hat, hat bei den Supercars mit Tamás Kárai und Zoltán Vass (beide Audi A1) in Fuglau zumindest zwei ebenbürtige Gegner. Unter den acht Teilnehmern in der schnellsten Klasse sind mit Matthias Schörgenhofer (VW Golf), Tristan Ekker (VW Polo) und Roland Rohrer (Mitsubishi Lancer) drei weitere Österreicher mit am Start und sicher für Überraschungen gut.

In der spektakulären Klasse der Super 1600er kommt Erwin Frieszl (Peugeot 208) nach dem Heimsieg beim vorletzten ÖM-Lauf in Greinbach als Favorit nach Fuglau. Ein unberechenbarer Gegner könnte Bernát-Lukács Sándor sein.

Der Weg zum Sieg in der Klasse STC +2000 führt auf jeden Fall über Zoltán Koncseg (BMW M3). Das heißeste Eisen der Österreicher ist Karl Schadenhofer (VW Golf). Karl Wagner und Dominik Glinz nehmen es in der Tourenwagenklasse (unter 2000 ccm Hubraum) u.a. mit Roman Častoral (CZE, Opel Astra) und Jo van der Ven (NED, VW Polo) auf.

Die STC –1600 wird wieder vom kfz1.com-Cup verstärkt: Raphael Dirnberger, Richard Förster und Andreas Hipfl sind dort bereits mittendrin im Meisterschaftskampf. Um den Sieg fahren aber die Piloten mit den schnelleren Autos, etwa Patrick Riedl (Citroën Saxo) oder Stefan Kellner (Peugeot 106) bei seinem ersten Start in diesem Jahr.

Die meisten Teilnehmer (rund 20) hat erneut die National 1600. Beim Rennen im Frühjahr gewann Keke Platzer (VW Polo), betreut vom heimischen Team JW Racing, vor Nico Stachelberger (Peugeot 106) und Georg Bruckmüller (Citroën Saxo).

Im Unterschied zum ersten Rennen Anfang Juni dieses Jahres müssen sich die Piloten am 27. und 28. Juli einer stark veränderten Rennstrecke stellen: Die Ostkurve wurde mit Schotter versehen und auf der Gegengerade wurde ein neuer spektakulärer Sprung angelegt.