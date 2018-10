Auch heuer war die Staatsmeisterschaft der zweiradgetriebenen Rallye-Boliden an Spannung kaum zu überbieten, denn nur drei Punkte trennten drei Piloten vor dem letzten Staatsmeisterschaftslauf – der NÖ-Rallye in Melk. Der Thomasberger (Bezirk Neunkirchen) Luca Waldherr und sein Horner Co-Pilot Tobias Unterweger lagen in der Wertung an der Spitze, hatten in den beiden Rallyes zuvor 40 Punkte auf die Gegner aufgeholt und mussten beim Finale vor Willi Stengg und Christoph Zellhofer im Ziel ankommen.

Der erste Tag brachte mit nur einer Sonderprüfung mit dem sehr schnell über 30 km geführten Rundkurs Bergland doch eine gewaltige Aufgabe. Waldherr/Unterweger konnten beiden Kontrahenten über 20 Sekunden abnehmen und gut gewappnet in den zweiten Tag gehen. Für den ersten Umlauf wählte man bei den Reifen die etwas härteren, um auf allen drei Prüfungen möglichst flott unterwegs sein zu können.

Bereits in der dritten Prüfung des Tages fiel Willi Stengg mit einem Ausritt aus, und so galt es, nur noch Christoph Zellhofer im Zaum zu halten. Diese Kilometer zählten zu den anstrengenden, da es derer noch viele gab und man jedes Geräusch im Auto zu deuten hatte. Der Opel Adam R2 lief aber wie ein Uhrwerk, und so durfte man sich beim Überfahren der Zielrampe über den bisher größten Erfolg – den österreichischen Staatsmeistertitel 2WD – freuen.

„Für die kommende Saison wird das Team so erhalten bleiben – alles andere ist noch offen und hängt natürlich vom zur Verfügung stehenden Budget ab“, blickt Unterweger voraus.