Auf der Strecke der MJP Arena Fuglau organisierte das Team des vor einem Jahr gegründeten BRT Racing unter der Leitung von Obmann Reinhard Fraßl mit Unterstützung durch Supermoto-Austria mit Organisatorin Renate Steher das zweite Motorradrennen dieses Jahres. 120 Teilnehmer gingen im Rahmen des Supermoto-Cup 2019 an den Start.

Zur vorletzten Runde des Supermoto-Cups wurden in neun Klassen die Tagessieger ermittelt. Auf dem Kurs mit anspruchsvollem Off-Road wurde den Besuchern neben den Meisterschaftsläufen eine Menge geboten. Fahrer und Fans waren von der perfekten Organisation und vom großartigen Programm begeistert.

Der Sieger im Super-Moto-Cup wird in acht Rennen ermittelt. Aktuell führender in der Gesamtwertung ist Manuel Walkner aus Salzburg, der beim Rennen in der MJP Arena nur den siebenden Platz erreichte. Sein Kontrahent David Engel, vom Veranstalterteam BRT Racing, konnte durch seinen Tagessieg wertvolle Punkte aufholen.

Finale in Melk

Ein spannendes Finale in Melk ist somit garantiert. Die Klasse der 50 ccm gewann Emilian Eigner (UMC Brunn) vor Valentino Crivaro. In der Klasse 65 ccm war Christoph Steiner (Ö-MRC-St. Georgen )vor Ricardo Berzatisiegreich. Schnellster in der Klasse 85 ccm war Jakob Rosenthaler vor Benjamin Baumgartner. Bei den Crazy Old Boys war Ewald Baumgartner vor Dieter Niedermüller schnellster in beiden gewerteten Läufen.

Die Klasse U50 Gentlemen ging an Miroslav Stary vor Michael Mellitzer mit der Maximalpunktezahl aus beiden Läufen. Bei den Amateure „Beginner“ erreichte Christoph Strohmayer vor Lokalmatador Markus Wazlawik den ersten Rang.

In der Juniorenklasse S3 ging ein stattliches Feld auf die Reise. Thomas Hiebl aus Bayer war der schnellste Starter gefolgt von Luca Reichenfelser. Spannend verlief der Kampf um die Podestplätze in der Klasse S1. Mit 50 Punkten (Sieger in beiden Läufen) setzte sich Andreas Buschenberger gefolgt von Robert Gattinger durch.