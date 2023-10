Meistertitel mit dem Kart

Den bisher größten Erfolg seiner Motorsportkariere feierte der Horner Hannes Hofbauer In der Speed Arena in Rechnitz fihr er den Österreichischen Meistertitel ein. Nach mehreren Juniorentitel in den vergangenen Jahren ging es mit einem Punkt Vorsprung in den fünften und letzten Lauf der Österreichischen Team-Staatsmeisterschaft. Mit Pole Position, der schnellsten Runde und einem souveränen Start-Ziel-Sieg konnte Hofbauer gleich im ersten von zwei Wertungsläufen der Meistertitel für sich entscheiden. In der Teamwertung belegte sein aus vier Fahrern bestehendes Team „Trinity Solar“ den zweiten Platz im Endklassement.