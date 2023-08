Rallycross-Action in Fuglau und ihr könnt dabei sein!

Fünf Wochen nach dem ersten Kräftemessen im Waldviertel ist die MJP-Arena Fuglau am 2. und 3. September abermals Schauplatz der heimischen Rallycross-Akteure und -Akteurinnen. Nach dem erfolgreichen Gastspiel der Deutschen Rallycross-Meisterschaft im Juli ist diesmal der volumenstarke Tschechische Rallycross-Cup zu Gast.

Ein besonderer Leckerbissen ist dabei standesgemäß der Škoda-Markenpokal, wo sich mit stets harten Bandagen und ordentlich Lackpartikelaustausch in bester Rallycross-Manier um die Positionen duelliert wird. Daneben haben auch einige italienische Piloten ihren Start im Waldviertel fix zugesagt.

In der österreichischenRallycross-Staatsmeisterschaft stehen zudem die ersten Titelentscheidungen an. Alois Höller hat nach seinem Sieg im Juli Blut geleckt und nun wieder alle Chancen auf den insgesamt 44. Titel seiner langen Karriere. Abseits des Rennprogramms gibt es für die Zuseher einiges zu erleben, unter anderem findet am Sonntag in der Mittagspause die Fahrerparade statt. Eintrittskarten können beim Veranstalter unter freies-fahren.at erstanden werden.

Mit der NÖN geht's direkt auf den Beifahrersitz

Gemeinsam mit der NÖN verlost der Veranstalter 2x2 Wochenendtickets in der MJP-Arena Fuglau. Für jeweils eine Person ist eine Taxifahrt am heißen Sitz um die traditionsreiche Rennstrecke inkludiert. Die Bandbreite der „Taxis“ reicht hier vom historischen Rennwagen bis zum modernen, mehr als 500-PS-starken, Rallycross-Prototypen. Zusätzlich nehmen alle Besucher, die ein Eintrittsticket erwerben, automatisch an der Verlosung für weitere Taxifahrten teil.

Die Taxifahrten des NÖN-Gewinnspiels finden am Sonntag, den 3. September, in der Mittagspause ab ca. 12 Uhr statt. Jeweils eine Person der beiden Gewinnertickets kann am „heißen Sitz“ Platz nehmen. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, 31. August.