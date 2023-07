Rallycross-Premiere in Fuglau

Deutschland gegen Österreich – ein Duell, das in vielen Sportarten für Begeisterung sorgt. Im Rallycross gab's dieses Aufeinandertreffen bis dato nicht. „Alle Teilnehmer und das ganze DRX-Team freuen sich bereits auf den Meisterschaftslauf in Fuglau“, so Jakob Huszarek vom deutschen Promotor TYPE S über das anstehende Rennwochenende. Nicht umsonst zählt eine wahre BMW-Armada zum Steckenpferd der Meisterschaft, die nach Österreich auch noch in den Niederlanden um Punkte fährt. Aufgrund der unterschiedlichen Reglements werden die deutschen Stars aber nicht direkt auf Alois Höller, Gerald Woldrich & Co. treffen – der Spannung tut dies aber keinen

Abbruch, da auch die heimische Staatsmeisterschaft in ihre heiße Phase geht. In manchen Klassen könnten in Fuglau schon Vorentscheidungen um den Titel fallen. Zwei Tage mit spannender Rennaction sind so vorprogrammiert.

Die Traditions-Strecke in Fuglau selbst wurde im 49. Jahr ihres Bestehens umfangreich saniert – die gefürchteten Schlaglöcher gehören damit der Vergangenheit an. „Wir können so den Zeitplan besser einhalten und für die Fahrer selbst wird es weniger wartungsintensiv“, streicht Organisator Thomas Leichtfried die Vorzüge nach der Renovierung hervor. Obligatorisch für eine schnelle Rundenzeit bleibt aber nach wie vor eine saubere Linie durch die gefürchtete Senke der „Waldviertler Eau Rouge“.

Die Freien Trainings beginnen Samstag (29. Juli) um 8.30 Uhr. Die ersten Wettbewerbe mit den Vorläufen starten ab 13 Uhr. Die österreichische Meisterschaft legt jeweils vor, danach folgt die DRX mit ihren Wertungsläufen. Am Sonntag, 30. Juli, geht das Programm ab 8 Uhr weiter. Nach dem dritten Vorlauf starten ab 13 Uhr die Semifinale, anschließend die Finale.