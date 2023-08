Zwischen Heirat & Krimi: Fuglauer Rallycross-Rennen als Mega-Spektakel

Immer wieder einsetzende Regenschauer verwandelten das Ferienrennen in der MJP-Arena in Fuglau bei Horn zu einem Krimi. Zahlreiche Zuschauer trotzten dem Wetter und wurden dafür belohnt: Beinahe jeder Vorlauf brachte unterschiedliche Sieger hervor – die Reifen- und Linienwahl waren das Kriterium auf der Traditionspiste im Waldviertel. Am Samstag wurde die MJP-Arena auch zum Schauplatz einer Trauung – die Eltern der 14-jährigen Peugeot-Cup-Pilotin Fiona Walzl heirateten auf der Start-Ziel-Geraden.

Supercars. Schon der erste Vorlauf war an Dramatik kaum zu überbieten: Der Burgenländer Johann Weidinger (Ford Focus) gewann diesen sensationell, nachdem der erste Starversuch nach einer Kollision der beiden Meisterschaftsrivalen Gerald Eder (Škoda Fabia) und Alois Höller (Ford Fiesta) abgebrochen werden musste. Das Finale entwickelte sich dann ganz nach dem Geschmack des Mühlviertler Rekordmeisters Alois Höller. Er gewann den Start und fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg nach Hause. „Es tut so gut, wieder zu gewinnen, heute hatte ich richtig Spaß im Auto“, jubelte der Rekordmeister auf dem Siegertreppchen.

Super Touring Cars über 2.000 ccm. Das aufregende Duell Gerald Woldrich gegen Keke Platzer ging auch im Waldviertel weiter. Im dritten Vorlauf konnte Platzer den Spieß umdrehen, nachdem Woldrich die ersten beiden Vorläufe für sich entscheiden konnte. Im Finale erwischte Woldrich im Mercedes Coupé den besseren Start, Platzer im Honda Civic Type R folgte ihm wie ein Schatten, fand aber keinen Weg am Pöchlarner vorbei. Woldrich hatte Glück, denn ausgerechnet auf der Ziellinie ging das Differenzial seines Wagens kaputt. Birgit Kuttner wurde beim Debüt in der großen Hubraumklasse starke Dritte.

Super Touring Cars bis 2.000 ccm. „Es war komplett mein Fehler“, war Daniel Pfeiffer nach dem dritten Vorlauf geknickt. Der Mann aus Reingers wollte im schwierigen Streckenabschnitt der „Waldviertel Eau Rouge“ zu viel und drehte sich mit seinem gut 260 PS-starken Honda Civic ein. Mit der Wut im Bauch zündete Pfeiffer eine Aufholjagd und war kurz vor Schluss wieder am Heck einer Kontrahentin angekommen.

Mit einer ungestümen Attacke drehte Pfeiffer seine Rivalin ein und wurde dafür bestraft. Nur vom fünften Startplatz aus nahm Pfeiffer das Finale in Angriff – dort agierte der junge Rennfahrer aber abgeklärt, überholte zwei Gegner auf der Strecke und verdrückte anschließend ein paar Tränen nach der Zieldurchfahrt: „Ich bin sehr glücklich, das Wochenende war eine Achterbahn, mit einem Wahnsinns-Ausgang.“ Der Sieg ging an Roman Castoral gewann vor dem Puchberger Josef Strebinger.

Super Touring Cars bis 1.600 ccm. Bunt gemischt war das Feld in der kleinsten Spezialtourenwagen-Klasse. Der erst 15-jährige Tscheche Marek Micik (Škoda Felcia) war nach den Vorläufen der Beste. Für Stefan Kellner stand nur der Spaß im Vordergrund. Er belegte mit seinem Seriennahen Peugeot 106 den respektablen 8. Platz.

National 1600. „Ich ärgere mich über mich selbst, ich habe mich einfach bei den Reifen verpokert“, zuckte Martin Gradwohl (Citroën Saxo) mit den Schultern. Der Niederösterreicher war mit seinen Trockenreifen hoffnungslos unterlegen und wurde im ersten Qualifikationslauf nur Neunter. Im Fortlauf der Veranstaltung kristallisierte sich Melvin Alic (Suzuki Swift) aus Persenbeug als der schnellste Mann heraus, er gewann zum zweiten Mal in Folge und hat nun beste Chancen auf seinen ersten Meistertitel.

Peugeot 206 Rallycross-Cup. Der 15-jährige Marcel Strobl aus St. Leonhard feierte in Fuglau seinen ersten Sieg im Rallycross-Sport und folgt nun den Fußstapfen seines Vaters und Großvaters nach. Thomas Stiegler wurde Zweiter und verkürzte den Rückstand in der Gesamtwertung auf Leander Pfleger, der nach einer Disqualifikation das Finale nicht erreichte.

Deutsche Rallycross-Meisterschaft. Für die Deutsche Meisterschaft (DRX) war die Reise nach Österreich ein voller Erfolg. „Die Strecke macht Spaß und ist sehr selektiv, auch die Organisation ist wirklich top“, so Jakob Huszarek von Serienpromotor Type S, der selbst ins Geschehen eingriff und im Feld der DRX Supercars mit seinem VW Golf Zweiter wurde.

Die DRX1 gewann Maik Böhling in einem ikonischen Audi TT. Die DRX2 wurde wie erwartet zur sicheren Beute für Bart Bel aus den Niederlanden. Der BMW mit einem bärenstarken Volvo-Motor gewann das Finale klar. Ein Ford-Fiesta-Duell gab es in der DRX4: Benett Zobel schaffte es, Europameister Sven Seeliger zu besiegen. Bei den pfeilschnellen Crosskarts gewann das niederländische Nachwuchstalent Nathan Ottink. In den seriennahen Klassen der DRXN1 gewann Daniel Habicht in einem BMW, in der kleineren DRXN2 führte kein Weg an Dominic Drange in einem Citroën Saxo vorbei.

Tschechische Rahmenserien. Die tschechische National 1600 gewann Marek Honzik in einem Renault Twingo. Die historische Klasse bis 2 Liter Hubraum gewann Michal Vyhnal in einem VW Golf. Die kleine historische Kategorie bis 1,6 Liter Hubraum holte sich wie beim Saisonstart am Wachauring in Melk Lubos Slaba in einem Honda CRX.

Schon im September gibt es eine Wiederholung. Am 2. und 3. September 2023 sind die Österreichische und Italienische Meisterschaft sowie der tschechische Rallycross-Cup zu Gast in Fuglau.