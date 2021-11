Rallye W4 in Fuglau: Die Motoren dröhnen wieder

Acht kompakte Sonderprüfungen an einem Tag – die Rallye W4 geht am kommenden Samstag nach einem Jahr Pause wieder über die Bühne. Dabei wird sie ihrem Namen als „Schotter-Rallye“ vollkommen gerecht: 84 Prozent werden auf losem Untergrund gefahren. Pünktlich um 7.20 Uhr verlässt die Startnummer 1, der neue Staatsmeister Simon Wagner, die Servicezone in der MJP Arena in Fuglau in Richtung erste Sonderprüfung GH Staar – Brenntenberg in St. Leonhard am Hornerwald, wo ab 7.45 Uhr gleich einmal 16,51 Wertungskilometer warten. Diese Prüfung muss wie die anderen drei Prüfungen des Tages zwei Mal absolviert werden, und zwar als SP 1 und SP 3. „Besonders der Schlussteil ist hier spektakulär“, freut sich Organisator Christian Schuberth-Mrlik. Dies ist nämlich eine Passage des ehemals wegen seiner Sprünge „Little Finnland“ genannten Streckenteils.

Zu den Prüfungen 2 und 4 geht es ins Weindorf Schiltern/Langenlois, wo ein sehr anspruchsvoller Rundkurs über 15,46 Kilometer wartet. Ein Augenschmaus für die Fans, die hier auf den erhöhten Weinbergterrassen die Strecke sehr gut einsehen können.

Nach der Mittagspause geht es vorerst in den Gemeinden Maissau, Strass und Schönberg weiter. Dort steht der schon traditionelle Rundkurs Manhartsberg auf dem Programm. Dieser ist mit 18,28 Kilometern gleichzeitig auch die längste Prüfung und muss als SP 5 und SP 7 absolviert werden.

Abschließend geht die Rallye W4 als SP 8 mit dem ausgesprochen selektiven und schnellen SP-Klassiker Altenburg (7,18 Kilometer), der auch als SP 6 gefahren wird, zu Ende. Beim zweiten Umlauf gilt diese Prüfung als Power Stage, wo sich also die jeweils ersten Drei in den zur Staatsmeisterschaft zählenden Klassen Zusatzpunkte sichern können. Erwartet wird das erste Auto, wenn der Zeitplan hält, dann am Samstagabend im Ziel in der MJP Arena in Fuglau um 17.35 Uhr.