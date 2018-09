Das „Leru Team2 Motorsport“ kann mit dem Nennergebnis für das große Saison-Finale in Fuglau am Sonntag mehr als zufrieden sein. Man darf in der neu konzipierten „MJP Racing Arena“ mit mehr als 100 Startern aus insgesamt fünf Nationen rechnen. Dabei geht es um die letzten Punkte im heimischen Rallycross-Championat, um tschechische Meisterschaftspunkte und um Punkte in der österreichischen Autocross-Meisterschaft.

Spannung pur versprechen die „RX Super Cars“. Einerseits geht es zwischen Alois Höller (Ford Focus) und Tristan Ekker (VW Polo) noch um den Meistertitel, andererseits von großem Interesse ist das Abschneiden von Ex-Formel 1-Star Alexander Wurz (Ford Fiesta), der direkt vom WM-Lauf in Lettland nach Fuglau kommt.

Spannend kann‘s auch noch bei den „Super Touring Cars-2000“ werden. Obwohl der Tscheche Roman Castoral (Opel Astra) bisher schon fünfmal voll gepunktet hat, aber zweimal nicht gestartet ist, steht er mit 161 Punkten noch nicht als Meister fest. Der Burgenländer Dominik Jordanich (Honda Civic) hat noch die rechnerische Chance Castoral zu überholen. Ein dramatisches Duell um den AMF-Pokalsieg bei den „National 1600“ ist zwischen zwei Niederösterreichern zu erwarten. Derzeit führt Florian Brandl (Citroen Saxo) nur acht Punkte vor Robert Vogl, ebenfalls Citroen Saxo. Auch bei den Junioren ist der Pokalsieg noch nicht vergeben. Titelanwärter sind der Oberösterreicher Lukas Dirnberger (VW Polo) sowie der Niederösterreicher Nico Stachelberger (Peugeot 106).

Nur noch um den Tagessieg geht‘s in Fuglau indes in den Klassen „Super 1600“ und „Super Touring Cars +2000“, wo Daniel Karlovits bzw. Karl Schadenhofer bereits als neue Meister feststehen. Los geht‘s am Sonntag ab 7 Uhr mit dem Training, die Quali-Läufe starten um 9 Uhr. Im Anschluss an das Semifinale (16 Uhr) werden die Finalläufe ausgetragen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Zugang.