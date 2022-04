Toller Auftakt für Eggenburger Bernhard Zimmermann

Werbung

Die neue Rennsaison hätte für den Eggenburger Bernhard Zimmermann nicht besser starten können. Beim Auftakt der Formel V Europa am Deutschen Hockenheimring holte Zimmermann zwei Rennsiege in Folge. Dabei begann das Wochenende alles andere als erfolgsversprechend. Kurz vor der Abfahrt in Eggenburg wurde ein Defekt am Kupplungszylinder festgestellt. Da ein Ersatz so kurzfristig in Österreich nicht zu besorgen war, wurde ein Rundruf in die Rennfahrergemeinschaft gestartet. Schnell fand sich Ersatz beim holländischen „van Hoorn“ Team. Nach Reparatur des Zylinders im Fahrerlager wurde allerdings ein weiterer Schaden an der Kupplung festgestellt, der mehrere Stunden Reparaturzeit erforderte. In buchstäblich letzter Minute konnte der Rennwagen für das freie Training fertiggestellt werden.

Überraschenderweise verlief der Trainingslauf ohne Probleme und so konnte das darauffolgende Qualifying in Angriff genommen werden. Beim Qualifying wurden noch kleinere Mängel an der Balance des Bremssystems festgestellt, die aber vor dem ersten Renndurchlauf am Samstag beseitigt wurden.

So konnte der österreichische Formel Super V Rennwagen, der 1974 vom Wiener Kaimann Racing gebaut wurde, sein volles Potenzial zeigen. Zimmermann ist 2022 erstmalig in der Super V Klasse aktiv, nachdem er 2019 den Meistertitel in der Klasse der Zweivergaser Formel V geholt hatte. Der Klassenwechsel gelang ideal, da er sowohl das erste Rennen am Samstag, als auch das zweite am Sonntag bei perfekten Wetterbedingungen für sich entscheiden konnte.

Die diesjährige Saison hält einige interessante und neue Strecken für Zimmermann bereit. Bevor es nach Assen in den Niederlanden oder Zolder in Belgien geht, steht diesmal auch ein Rennwochenende am heimischen Red Bull Ring Mitte Juni am Programm.