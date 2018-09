Eggenburg setzte sich im Halbfinale des NÖ-Cups durch und zog somit ins Endspiel ein. „Einen möglichen Sieg haben wir in der ersten Halbzeit vergeben. Da haben wir zu zaghaft agiert, vor allem in der Verteidigung“, sagte Horns Betreuer Herbert Steinhauser nach dem ersten Bezirks-Derby der Saison.

Das Spiel begann ausgeglichen. In der elften Minute ging Horn mit 5:4 in Front. Es sollte die letzte Führung in dieser Partie bleiben. Eggenburg erzielte vier Tore in Folge und ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Bis zur 50. Minute schien es so, als würden die Gastgeber einem sicheren Sieg entgegensteuern. Doch die Gäste bäumten sich beim Stand von 21:26 noch einmal auf und kamen zunächst auf 25:26 heran. 1:14 Minuten vor Schluss erzielte Michael Bünger sogar den 27:27-Ausgleichstreffer. Doch Eggenburg schlug noch einmal zu – Radoslav Demovic erzielte den Siegestreffer. Dabei standen die Zeichen für einen Eggenburger Erfolg im Vorfeld gar nicht so günstig.

Mit Sebastian Grossinger, Georg Schmidberger und Neuzugang Karol Zechmeister mussten drei Spieler vorgegeben werden. „Daher war‘s auch ungewiss, wie wir wirklich abschneiden. Auch, weil sich ja Horn im Sommer auch verändert hat“, resümierte Eggenburg-Coach Alexander Hutecek. Der war mit dem Ergebnis natürlich zufrieden: „Es war eine gute Leistung von uns. Eine erste, echte Standortbestimmung für die kommende Saison.“

NÖ-Cup Semifinale: UHC Eggenburg – Union Horn 28:27

Auch Horns Herbert Steinhauser war trotz Niederlage nicht gänzlich unzufrieden: „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas selbstbewusster agiert. Wir haben in der Verteidigung umgestellt, was uns fast noch zum Sieg gebracht hat. Insgesamt war es ein kampfbetontes, aber faires Derby. Wir haben phasenweise schon sehr gut gespielt, aber sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung noch einiges zu tun.“

Im Finale geht´s gegen Tulln

Für die Eggenburger geht‘s nun am kommenden Sonntag mit dem Cup-Finale weiter. Gespielt wird um 19 Uhr in Eggenburg, Gegner ist Tulln, nach einem Halbfinal-Erfolg über Langenlois/Krems. „Auch Tulln hat sich verändert – schwer zu sagen, wie die Chancen stehen“, meint Alexander Hutecek. Voraussichtlich werden ihm seine Verletzten weiterhin ausfallen. Bei Schmidberger (Bandscheiben) wird‘s ein baldiges Comeback geben, was mit Neuzugang Zechmeister passiert, wird ein MR-Röntgen zeigen. „Wir hoffen natürlich, dass sich seine Knieverletzung nicht als schwerwiegend herausstellt“, so Hutecek.