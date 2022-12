ULC Horn-Läufer vorm Vorhang

Werbung

In der Sporthalle Baden standen vorige Woche nach zwei Jahren Pause wieder zahlreiche Sportler und Vereinsfunktionäre bei der NÖ-Sportehrenzeichen-Verleihung im Mittelpunkt. Für ihre jahrelange Arbeit im Verein sowie ihre besonderen sportlichen Leistungen im aktuellen Sportjahr wurden insgesamt 213 Sportler und Funktionäre durch Sportlandesrat Jochen Danninger geehrt. „Heuer haben uns so viele Sportehrenzeichenanträge erreicht, wie noch nie. Alle 148 Funktionäre und die 65 aktiven Sportler haben es sich mehr als verdient, auf so eine große Bühne geholt zu werden“, sagte dieser.

Von den 148 Ehrenzeichen für Funktionäre waren 48 in Gold, 54 in Silber und 46 in Bronze. „Unsere Funktionäre und helfenden Hände sind unerlässlich für die regelmäßige Bewegung unserer Bevölkerung und das Fundament für zahlreiche blau-gelbe Erfolgsgeschichten im Spitzensport“, betonte Danninger.

Aus dem Bezirk Horn wurden insgesamt sechs Funktionäre geehrt, fünf davon sind für den ULC Horn tätig. Dessen langjähriger Obmann Wolfgang Lachmayr wurde für 37 Jahre im Vorstand, davon zehn als Obmann mit dem Silbernen Sportehrenzeichen ausgezeichnet. Das wurde auch dem aktuellen Obmann Christian Kraus für über 30 Jahre im Vorstand (unter anderem als Schriftführer und Jugendwart) verliehen. Auch für Alois Amsüß (seit 1989 im Vorstand) und Gerald Scheidl (seit 1985 Kassier) gab es Silber. Obmann-Stellvertreter Alexander Heili, der seit 2001 im Vorstand sitzt, wurde mit dem Bronzenen geehrt.

Der langjährige Horner Handball-Funktionär Herbert Daberger (Sportunion Horn und NÖ Handball-Verband) erhielt für seine mehr als 10 Jahre in der Technik-Kommission des Verbandes und seine seit 1995 andauernde Funktionärstätigkeit bei der Sportunion Horn das Silberne Ehrenzeichen.