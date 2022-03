Gutmann und Schmidt sind die Gewinner im Bezirk Horn

Fest in Fußballerhand war die diesjährige NÖN-Sportlerwahl im Bezirk Horn. Jeweils fünf Sportler bzw. Sportlerinnen standen zur Auswahl, gevotet konnte diesmal ausschließlich online werden. Am Ende machten Sarah Gutmann (SV Horn) und Sebastian Schmidt (SK Eggenburg) das Rennen. Geehrt werden sie im Rahmen der NÖN-Siegergala, die am 16. März in St. Pölten stattfindet.

Die gebürtige Irnfritzerin Sarah Gutmann gilt als Top-Talent im österreichischen Frauenfußball. So spielt die erst 15-Jährige bereits für Österreichs U17-Nationalteam und zählt auch bei den SV Horn-Frauen in der 2. Bundesliga zu den Leistungsträgerinnen.

„Ich finde es mega cool, dass ich gewonnen habe“, freut sich Gutmann. „Für mich als junge Sportlerin ist das eine tolle Auszeichnung.“ Wer sich beim Voting hauptsächlich für sie ins Zeug geschmissen hat, weiß sie: „Meine Mitspielerinnen beim SV Horn, meine Familie sowie meine Verwandten.“ Gutmann fuhr am Ende einen souveränen Erfolg ein. Sie verbuchte 6258 Stimmen auf ihrem Konto und gewann vor den Sportakrobatik-Assen Fiona Köberl (3456 Stimmen) und Lena Meinhard (1012).

Bei den Männern setzte sich am Ende Sebastian Schmidt klar durch. Dabei hatte der Routinier zu Wahl-Beginn noch einen Rückstand aufzuholen, zog schließlich an Youngster Christoph Zotter vorbei und fuhr einen überlegenen Sieg ein. 5116 Stimmen verzeichnete Schmidt, gewann eben vor Zotter (1752) und Horn-Kicker Kevin Petuely (779). „Als ich erfahren habe, dass ich zum „Sportler des Jahres“ nominiert worden bin, war ich eigentlich sehr überrascht, weil ja die Herbstsaison nicht gerade erfolgreich in Eggenburg war. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein paar Stimmen bekomme, dann ist es schön. Ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich gewonnen habe, weil es ja meine letzte Chance war einen „Titel“ zu gewinnen, weil ich ja nach dieser Saison endgültig meine Fußballschuhe an den Nagel hänge und unsere Chancen, heuer noch Meister zu werden, nicht all zu groß sind“, scherzt Schmidt in Anbetracht der Eggenburger Tabellensituation in der 2. Landesliga West.

Der 36-Jährige gilt beim SKE als Institution. Seit 2006 kickt der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler dort, ist Kapitän, Antreiber, Motivator, und sprang zwischendurch auch immer wieder als Spielertrainer ein.