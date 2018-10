Als Sieger des NÖ Cups qualifizierte sich Eggenburg für den ÖHB-Cup. Dort meinte es die Losfee gut und brachte mit Hollabrunn einen Nachbarsverein. Dass dabei der Landesligist gegen den spusu-Challenge (Bundesliga)-Tabellenführer der große Außenseiter sein würde, war von Vorhinein klar. Umso überraschender war, dass sich der Underdog gut präsentierte und über weite Strecken gut mithalten konnte.

UHC Eggenburg – UHC Hollabrunn 30:38

„Wir wollten mit einer offensiven Deckung Kristof Gal etwas aus dem Spiel nehmen, was uns auch ganz gut gelungen ist“, sah Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek einen guten Beginn seines Teams. Der Pausenrückstand von 16:19 hielt sich in Grenzen. „Fairerweise muss man sagen, dass Hollabrunn auch zeitweise die zweite Garde laufen hatte“, so Hutecek weiter. Top in Form aufseiten der Gastgeber präsentierte sich Florian Ruf, der gegen seinen Ex-Verein neun Treffer erzielte.

So eine Leistung wünscht sich Hutecek auch in der Meisterschaft beim Gastspiel in Langenlois. „Ich denke, dass jeder etwas Positives aus dem Cup-Spiel mitnehmen kann.“ Weniger positiv ist hingegen das Verletzungspech beim UHC. Denn die Verletzung von David Wingelhofer, erlitten beim Spiel in Tulln, stellte sich als Kreuzband- und Meniskusriss heraus. „Wir waren zuletzt vom Verletzungspech verschont – aber heuer schlägt es gnadenlos zu“, meint Hutecek. „Es nützt aber ohnehin nichts – wir müssen weitermachen.“