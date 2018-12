In der Meisterschaft mussten sich die Eggenburgerinnen bei Wiener Neustadt nur knapp mit 34:36 geschlagen geben – im Cup-Achtelfinale war‘s diesmal ein deutlicheres Ergebnis. Die erste Halbzeit verlief noch ziemlich ausgeglichen. Wiener Neustadt war aber zumeist einen Tick vorne, Eggenburg ließ sich jedoch nicht abschütteln. Mitte der ersten Halbzeit erlebten die Gastgeber ein Hoch, stellten binnen weniger Minuten von 8:10 auf 12:10. Selbiges zeigten aber auch die Gäste, die kurz darauf einen 14:15-Rückstand in einen 18:15-Vorsprung umwandelten.

Nach dem Wechsel änderte sich an der Spielcharakteristik wenig. Wiener Neustadt dezent vorne, Eggenburg aber dran. Der Faden sollte aber eine Viertelstunde vor Schluss verloren gehen. Hier gelang es den Gästen, sich entscheidend abzusetzen. Bei Eggenburg gab‘s rund um Minute 50 nochmal ein kurzes Aufflackern (27:29), wo sogar noch ein Siebenmeter verworfen wurde. am Ende spielten die Wiener Neustädterinnen den Sieg aber nach Hause. Eggenburg-Trainer Tibor Csoka sah in den „zu vielen Fehlern“ den Grund für die Niederlage. „Unsere Möglichkeiten waren da – jetzt müssen wir es in der Meisterschaft besser machen.“ Am Samstag steht die weite Auswärtsreise nach Feldkirch am Programm.