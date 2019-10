Mit dem Sieg im Niederösterreich-Cup qualifizierten sich die Horner Handballer für den ÖHB-Cup mit allen österreichischen Top-Mannschaften. Am Samstag – 18.30 Uhr in der Sporthalle Horn – kommt mit ATV Trofaiach ein Top-Gegner nach Horn. Die Steirer liegen derzeit in der „spusu Challenge“ Bundesliga, der zweithöchsten österreichischen Spielklasse, auf dem dritten Rang. „Wir freuen uns sehr darauf, dass so ein starker Gegner nach Horn kommt. Wir wollen ein Handball-Fest feiern und hoffen, dass uns viele Zuschauer gegen Trofaiach unterstützen“, sagte Herbert Steinhauser.

„Gegen so einen Kontrahenten kann man zwar auch untergehen, aber ich glaube daran, dass wir gut mithalten werden. Damit es eine knappe Partie wird, muss für uns natürlich einiges zusammenpassen. Aber wir haben mit unserer starken Abwehr auch einiges zu bieten. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir um jeden Ball kämpfen. Vielleicht unterschätzen sie uns.“