Vor der prachtvollen Kulisse von Schloss Hof wurden die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Kutschenfahren für Einspänner Pferde und Ponys ausgetragen.

Die Etzmannsdorferin Beate Prigl holte sich in Schloss Hof zum dritten Mal die Landesmeisterschaft Pferde. privat

Mit 18 Punkten Vorsprung gewann die Etzmannsdorferin Beate Prigl zum dritten Mal die Landesmeisterschaft Pferde und holte sich mit ihrem 13-jährigen Wallach Koncert Jagodne nach 2018 und 2020 nochmals die blau-gelbe Schärpe.

Die Silbermedaille ging an Anna Rohringer, Bronze an Natascha Hudl. Den Titel des Landesmeisters Einspänner Ponys ging an Jonas Böck. Im Anschluss daran durfte auch die traditionelle Taufe der Landesmeister mit einem Bad im Schlossbrunnen nicht fehlen (Bild oben).