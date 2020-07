Am 1. August hätte der ULC Horn seinen ursprünglich für April angesetzten Stadtlauf nachtragen wollen, ehe auch dieser abgesagt wurde. Nun konnte der ULC aber doch noch einen Bewerb durchführen. Im internen Rahmen fanden sich neun Sportler im Nationalpark Thayatal rund um Hardegg zusammen, um eine 6,9km lange Strecke mit knapp 300 Höhenmetern zu bewältigen. Am schnellsten tat das schließlich Jürgen Hauser in 38:40 Minuten vor Martin Stumpf (38:48) und Urgestein Franz Eidher, der 39:57min. benötigte.