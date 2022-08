Drosendorfer Michael Kaufmann umrundete Österreich

Werbung

Der Drosendorfer Michael Kaufmann hat es geschafft: Er ist nun offiziell ein Finisher des „Race Around Austria“. 3 Tage, 17 Stunden und 12 Minuten benötigte Kaufmann für die insgesamt 1.500 Kilometer und 17.500 Höhenmeter rund um Österreich.

Nach dreimaligen finishen des Race Around Niederösterreich, nahm er heuer erstmals das „RAA“ in Angriff. Zwar konnte Kaufmann während des Rennens nur fünfeinhalb Stunden schlafen, die Müdigkeit war aber ohnehin nicht das große Thema. 50 Kilometer vor dem Ziel, war die Aufgabe nah. „Ich konnte absolut nicht mehr sitzen, war am Gesäß schon offen.“ Dank Motivation seines Teams quälte sich Kaufmann noch irgendwie ins Ziel. Schon zuvor ab Kärnten hatte er mit Knieschmerzen zu kämpfen und konnte deshalb das Tempo nicht mehr halten.

Als er im Ziel in St. Georgen am Attersee vom Rad stieg, wurden sämtliche Schmerzen aber von den Emotionen abgelöst. Die körperlichen Auswirkungen meldeten sich erst in den folgenden Tagen wieder. Kaufmann nimmt‘s mit Humor – von einem Antreten beim „RAA“ im kommenden Jahr will er nichts wissen. „Was in zwei Jahren ist, weiß ich nicht – ich werde ja auch nicht jünger“, lacht der 52- Jährige.

Ganz genug vom Radfahren hat er in diesem Jahr aber noch nicht. In drei Wochen zieht es ihn wieder an den Attersee: Dann nimmt er bei einem 50km-Feuerwehr-Radmarathon teil.