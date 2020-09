Am 18. und 19. September wird von Weitra aus das größte Bundesland umrundet – und dabei auch der Ultrarad-Staatsmeister gekürt beim „Race Around Niederösterreich“. Wohl deshalb lockt das RAN auch zum Ausweichtermin ein illustres Starterfeld an. So wird sich das Ultracycling-Aushängeschild Christoph Strasser, der erst vor wenigen Wochen seinen eigenen Streckenrekord beim Race Around Austria pulverisierte, weiter in den Titelkampf eingreifen – und ist auch heißer Favorit auf den Sieg.

110 Teilnehmer gemeldet

Knapp vor Anmeldeschluss am 19. August bekam der Steirer noch harte Konkurrenz dazu. Der Regensburger Robert Müller, der beim RAA lange mit Strasser auf Tuchfühlung war, entschied sich kurzerhand auch für einen Start beim RAN. „Er hatte fast dieselbe Fahrzeit wie Strasser, hat aber mehr Pausen gemacht, drum war der Abstand größer. Das wird sicher ein heißes Match um den Gesamtsieg“, freut sich Veranstalter Christian Troll. Ebenfalls mit dabei ist Anna Kofler, die die Damenwertung bei der RAA-Challenge (rund um Oberösterreich) dominierte, sowie die Teamsieger.

Insgesamt haben sich 110 Teilnehmer angemeldet. „Ein grandioses Ergebnis“, freut sich Troll. „Damit hätten wir nie gerechnet. Aber es zeigt halt auch, dass derzeit wenig Rennen sind, die Leute aber Rennen fahren wollen.“

Premiere

Als einziger Starter des „Free Eagle Racing Teams“ steht der Drosendorfer Michael Kaufmann am Start und nimmt die 600 Kilometer mit den 6.000 Höhenmetern in Kauf. Der 50-Jährige ist ein echter Newcomer in der Ultraradsport-Szene, erst vor eineinhalb Jahren hat er selbst mit dem Radsport begonnen. 2017 war er mit der Drosendorfer Crew rund um seinen Schwager Harald Kaufmann als Begleitfahrer beim „Race Around Austria“ dabei. Eigentlich begann Kaufmann mit dem Radfahren, weil er abnehmen wollte. Das gelang ihm – von 96 Kilogramm liegt er mittlerweile bei 75. Was blieb, war die Sucht nach Kilometern. Insgesamt 11.000 davon spulte er bereits in diesem Jahr ab. Zunächst war er auf den Original-Starttermin des RAN im Mai fokussiert. „Da dachte ich schon, dass ich umsonst trainiert habe.“

Daher ist er froh, dass das Event nun doch noch am Ersatztermin stattfindet. „Durchkommen“ lautet seine Devise. „Bis zum Semmering ist es ja halbwegs flach – aber dann geht‘s bergauf, bergab, wird richtig anstrengend.“ Das RAN ist als 24 Stunden-Rennen ausgelegt, zum Durchkommen haben die Athleten aber insgesamt 30 Stunden Zeit.