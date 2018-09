Die Motorsport-Family Wurz hat fast alles gemeinsam. Sie ist mit Ausnahme von Rookie Felix im Waldviertel in Waidhofen geboren, lebte in Heidenreichstein und Eggern, ist aber jetzt seit vielen Jahren in anderen Regionen sesshaft.

So hat sich der dreifache Rallycross-Europameister Franz Wurz das Burgenland als Wohnsitz ausgesucht, Sohn Alexander Wurz, Ex-Formel 1-Star und Le Mans-Sieger, lebt mit seiner Frau Julia und den drei Söhnen Felix, Charlie, Oscar in Monte Carlo. Bruder Christoph ist in Wien zuhause.

Familientreffen beim Saisonfinale

Am Wochenende gab‘s beim Rallycross-Saisonfinale in Fuglau quasi ein Familientreffen. Und einen Favoritensieg bei den „Super Cars“. Denn trotz schlechter Startposition im Finale schaffte Alexander Wurz bei seinem ersten Antreten in Österreich den Sprung nach vorne, überholte noch den frischgebackenen Staatsmeister Alois Höller und durfte sich über den Sieg freuen.

Die noch offene Staatsmeisterschaftsentscheidung bei den „Super Cars“ fiel quasi schon im Training, als Höllers schärfster Rivale Tristan Ekker seinen VW Polo mit einem Defekt abstellen musste.

Bei den „Super Touring Cars + 2000“ stand mit Karl Schadenhofer der Meister und Titelverteidiger bereits fest. Für ihn ging es noch um den tschechischen Meistertitel – auch diesen krallte er sich noch. Bei den „Super Touring Cars -2000“ war der Tscheche Roman Castoral eine Klasse für sich.

Spannung pur bei „National 1600“

Er gewann alle drei Vorläufe überlegen und setzte sich auch im Finale durch. Damit fixierte er endgültig den österreichischen Meistertitel vor Dominik Jordanich, der diesmal nur Vierter wurde. Bei den „Super Cars 1600“ gewann der bereits als Meister feststehende Burgenländer Daniel Karlovits zwar den ersten Vorlauf klar vor dem Belgier Joel Strackx, musste aber anschließend wegen eines technischen Defektes vorzeitig aufgeben. Damit gingen die weiteren Vorlaufsiege an den Belgier, der sich auch im Finale als überlegener Pilot präsentierte.

Die mit 22 Autos am stärksten besetzte Klasse, die „National 1600“ war heiß umkämpft. Im ersten Vorlauf siegte noch der Meisterschaftsführende Florian Brandl vor seinem Herausforderer Robert Vogl. In den Läufen zwei und drei drehte Vogl den Spieß um und konnte jeweils Brandl auf Platz zwei verweisen. Im Finale war Nico Stachelberger der Beste, Zweiter wurde Robert Vogl. Platz vier reichte Brandl aber für den Titel.