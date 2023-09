Viel Action in Fuglau

Die gut besuchte MJP-Arena in Fuglau sah auch beim zweiten Rallycross-Event in diesem Sommer reichlich Rennaction – insgesamt waren mit dem Tschechischen Rallycross-Cup und der heimischen Staatsmeisterschaft zwei Rennserien mit mehr als 100 Rennautos am Start. In der Mittagspause begeisterten neben der Fahrerparade auch zahlreiche Taxifahrten das Publikum.

Supercars Bei den Supercars konnte Alois Höller seinen Sieg vom ersten Aufschlag in der MJP-Arena Fuglau wiederholen. Der Mühlviertler Ford-Fiesta-Pilot gewann alle Vorläufe und auch das Finale. Sein schärfster Rivale Gerald Eder im Škoda Fabia zog am Start immer neben den Rekordmeister, konnte auf der Außenbahn aber keine entscheidenden Akzente setzen. „Im Finale habe ich den besten Start des Wochenendes erwischt, meine Joker Lap war auch sehr gut, danach konnte ich das Rennen kontrollieren“, jubelte der Rekordmeister. In der Staatsmeisterschaft führt nun Höller – er muss aber beim letzten Lauf in Ungarn all sein Können aufbieten, um seinen 44. Titel einzufahren.

Super Touring Cars über 2.000 ccm Der mit Spannung erwartete letzte Vorlauf war schon nach der ersten Kurve entschieden – Herausforderer Keke Platzer erwischte einen Reifenstapel und rasierte sich bei einem Ausweichmanöver die Front seines Honda Civic Type R ab. Gerald Woldrich holte sich so kampflos die Poleposition.

Im Finale gewann Woldrich im bärenstarken Mercedes Coupé Turbo den Start – Platzer folgte ihm erneut wie ein Schatten fand aber keinen Weg am Pöchlarner vorbei.

Super Touring Cars bis 2.000 ccm Der mit Spannung erwartete Dreikampf um den Sieg wurde im Finale jäh beendet. Josef Strebinger hatte gerade Roman Castoral (Opel Astra) überholt und die Jagd auf seinen ungarischen VW-Polo-Markenkollegen Zoltan Held eröffnet. Ein etwas zu aggressives Schaltmanöver überdrehte aber sein Aggregat – ein kapitaler Motorschaden war die Folge. Somit reichte Castoral ein zweiter Platz hinter Held zum erneuten Titel. Über Platz drei freute sich erneut Lokalheld Daniel Pfeiffer aus Reingers.

Super Touring Cars bis 1.600 ccm Nico Stachelberger aus Weinburg bei St. Pölten holte die heimischen Kohlen aus dem Feuer. Er brachte seinen Citroën Saxo im Finale auf Platz drei. Für den Waldviertler Martin Simlinger (Peugeot 206) aus Gföhl war das Finale nicht ideal, er steckte lange im Verkehr und musste sich mit Platz fünf zufriedengeben.

Den Sieg holte sich Radek Dvorak in einem pfeilschnellen Škoda Fabia.

National 1600 „Jetzt fällt mir eine große Last von den Schultern, ich konnte im Finale endlich frei fahren und meine Gegner über die Joker Lap überholen“, war der Melvin Alic gerührt. Der Suzuki-Swift-Pilot erwischte ein schwieriges Wochenende, steckte oft im Verkehr und verlor nach den Vorläufen einige Punkte auf seinen schärfsten Rivalen Martin Gradwohl (Citroën Saxo).

Im Finale blieb der 16-Jährige aber ganz cool und fuhr hinter dem tschechischen Gaststarter Marek Honzik im Renault Twingo als Zweiter über die Linie und freute sich riesig über den Gesamtsieg.

Peugeot 206 Rallycross-Cup Der 15-jährige Marcel Strobl aus St. Leonhard feierte in Fuglau seinen zweiten Sieg in Folge und holte sich so auch noch den zweiten Platz im Markenpokal. Über den Gesamtsieg freute sich der ebenfalls 15 Jahre junge Leander Pfleger.

„Das war das große Ziel für dieses Jahr, jetzt plane ich den Aufstieg in eine höhere Kategorie.“