Waldviertler messen sich in Fuglau mit deutschen Fahrern

Das kommende Wochenende wird in Fuglau zu einem ganz besonderen. Zum ersten Mal in der Geschichte fährt die Deutsche Rallycross-Meisterschaft (DRX) in Österreich - und das gleich im Waldviertel. Dort werden in der MJP-Arena am Samstag und Sonntag neben der DRX auch die österreichische Rallycross-Staatsmeisterschaft und der tschechische Crosscup ausgetragen.

Zudem kommt mit Sven Seeliger ein international bekanntes Gesicht ins Waldviertel – der zweimalige Europameister wird einen Ford Fiesta Super 1600 um den Ring fliegen lassen. Der schnelle Niederländer Bart Bel (BMW E30) ist einer der Favoriten in der Klasse der DRX 2. Bei den heimischen Supercars ist Rekordmeister Alois Höller im 600-PS-starken Ford Fiesta Allrad der Favorit. „Ich erhoffe mir den ersten Saisonsieg, aber unterschätzen darf man niemanden mehr“, gibt sich Höller vorsichtig.

Daniel Pfeiffer aus Reingers will aufs Podium

Bei den Touring Cars bis 2 Liter Hubraum greift der junge Waldviertler Daniel Pfeiffer (Honda Civic Type R) ins Geschehen ein: „Ich hoffe auf einen Podestplatz, bei einem Heimrennen ist man immer besonders motiviert“, merkt man dem jungen Rennfahrer aus Reingers die Vorfreude bereits an. Die sanierte MJP-Arena in der Nähe von Horn ist aber gar nicht unmittelbar nach Pfeiffers Geschmack. „Die Strecke ist jetzt sehr schnell und ich habe bei weitem nicht das stärkste Auto, leichter wird es dadurch für mich nicht“, kalkuliert Pfeiffer. Bei den kleinen Tourenwagen bis 1,6 Liter Hubraum feiert eine fixe Größe des Sports ein überraschendes Comeback. Stefan Kellner aus Grafenegg fährt normalerweise in der großen Hubraumklasse – legt aber dieses Jahr eine schöpferische Pause ein. In dieser baute er einen neuen Rennwagen für seine Frau Nadine auf. Bei seinem Heimrennen in Fuglau setzt er einen seriennahen Peugeot 106 ein. „Für mich steht an diesem Wochenende nur der Spaß im Vordergrund“, so der Vorjahressieger.

Zukunft und Vergangenheit

Unglaublich eng geht es im Serien-Cup der National 1600 zu. Martin Gradwohl (Citroën Saxo) und der 15-jährige Melvin Alic (Suzuki Swift) aus Persenbeug sind vor Fuglau punktgleich und bisweilen in einer eigenen Liga unterwegs. Im Peugeot-206-Markenpokal ist der ebenfalls erst 15-jährige Steirer Leander Pfleger der große Favorit – er hat alle Saisonrennen gewonnen. Ein Schmankerl aus der Vergangenheit bietet das tschechische Historic-Championat, denn hier sind unter anderem fast 50 Jahre alte Škoda 130 in Rennaction zu sehen.

Die Freien Trainings beginnen Samstag (29. Juli) um 8.30 Uhr. Die ersten Wettbewerbe mit den Vorläufen starten ab ca. 13:00 Uhr. Die österreichische Meisterschaft legt jeweils vor, danach folgt die DRX mit ihren Wertungsläufen. Am Sonntag, 30. Juli, geht das Programm ab 8 Uhr weiter. Nach dem dritten Vorlauf starten ab 13 Uhr die Semifinale, anschließend die Finalläufe.