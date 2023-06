Neubauer führt nach dem ersten Tag

Nach den ersten fünf Sonderprüfungen und vor den restlichen acht Wertungsabschnitten führt Hermann Neubauer im Skoda Fabia Rally2 Evo das Feld vor Staatsmeister Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) an. Dass er das gegenüber der Zeitnahme nach der zweiten Sonderprüfung merklich deutlicher als den damaligen 0,9 Sekunden tut, liegt an einer nachträglichen Korrektur der Zeit. Weil nämlich der Salzburger auf dem Rundkurs Manhartsberg die Fotozelle bei der Zieldurchfahrt zerstörte, kontrollierte man in der Zeitnahme die zur Sicherheit immer mitlaufende händische Stoppung, und hier war klar ersichtlich, dass Hermann Neubauer den Kurs um 8,4 Sekunden schneller, als nach dem Malheur ausgegeben wurde, bewältigt hatte.

Auf Platz drei übernachtete Raimund Baumschlager (Skoda Fabia RS Rally2). Der Rekord-Staatsmeister, der im Waldviertel schon neun Mal triumphiert hat, hat sich einen Podiumsplatz zum Ziel gesetzt und hält momentan diesen Kurs aufrecht.

Die Stimmen zum Tag:

Hermann Neubauer: „Ich bin nach diesem Tag naturgemäß sehr zufrieden. Auf der SP 4 war ich vielleicht etwas zu vorsichtig unterwegs, aber was soll’s. Entschieden ist hier noch gar nichts. Für morgen ist alles offen.“

Simon Wagner: „Ich habe viel Spaß gehabt und echt froh, endlich wieder einmal eine Schotterrallye in Österreich zu bestreiten. Wir hatten einen guten Speed. Auf morgen freue ich mich schon sehr, wenn ich dann mit Startnummer 2 nicht mehr den Staubsauger spielen muss.“

Raimund Baumschlager: „Wir haben zu Beginn echt sehr viel Staub schlucken müssen. Aber das Setup am Skoda Fabia passt, und ich komme von Prüfung zu Prüfung immer besser ins Fahren. Es macht Spaß.“

In der 2WD-Wertung gab der Steirer Fabian Zeiringer (Opel Corsa Rally4) heute eine starke Vorstellung und ließ damit auch seinen Teamchef und Markenkollegen Luca Waldherr etwas überraschend hinter sich.