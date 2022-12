SG Horn/Waidhofen: Gegen Zweiten dominant

Werbung

„Das war die erste Partie in dieser Saison, in der wir über die gesamte Spielzeit eine gute Verteidigungsleistung geboten haben“, freute sich Herbert Steinhauser, der am Samstag gemeinsam mit Tomas Eitutis die Betreuung der SG Horn/Waidhofen als Ersatz für Trainer Martin Schierer übernahm. „Wir haben unser Ziel, bis Weihnachten ungeschlagen zu bleiben, erreicht. Das ist sehr erfreulich, auch wenn wir West-Wien von den bisherigen Saisonleistungen her etwas stärker eingeschätzt haben.“

Nach fünf Minuten stand es 2:2, ab diesem Zeitpunkt kamen die Horner in Schwung und setzten sich Tor um Tor ab. Zur Pause führten die Gastgeber bereits mit zehn Treffern Vorsprung und ließen auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen. Insgesamt trugen sich zwölf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, angeführt von Michael Bünger mit elf Treffern. „Das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Ausschlaggebend für den hohen Sieg war aber die starke Defensive“, so Steinhauser, der vor allem die beiden Torhüter Ben Maier und Lukas Schweiger als „starken Rückhalt“ lobte.

Maier gelang es sogar, selbst einen Treffer zu erzielen, als West-Wien im Angriff einen Feldspieler mehr (anstelle des Tormanns) einsetzte und den Ball verlor. „Nach diesem starken Herbst dürfen wir beruhigt in die Weihnachts-Pause gehen. Die Spieler können sich erholen und die ein oder andere kleinere Verletzung auskurieren“, sagte Steinhauser. „Nach Weihnachten geht es mit einer Intensiv-Trainingsphase weiter, ehe es am 15. Jänner wieder mit der Meisterschaft losgeht.“