Union Handball Horn: Siegesserie hält an

Neuntes Spiel, neunter Sieg – die Horner Handballer machen auch im neuen Jahr dort weiter, wo sie 2022 aufgehört haben. „Es war das erwartet schwierige Match. Wir haben uns gewissenhaft auf diese Partie vorbereitet, nicht nur körperlich, auch im Kopf. Und das war auch notwendig.

Zum Glück haben wir bis zum Schluss immer einen gewissen Vorsprung gehabt“, war Trainer Martin Schierer nach dem 35:30-Auswärtserfolg in Gänserndorf erleichtert. Auch ohne Michael Bünger boten die Horner offensiv eine starke Leistung. Das Trio Moritz Steinhauser, Radoslav Demovic und Johannes Kitzler erzielte insgesamt 24 Tore. Die Gäste gingen von Beginn an in Führung und bauten den Vorsprung zunächst auf bis zu fünf Treffer aus.

Gänserndorf verkürzte vor der Pause noch auf „minus drei“ und hielt die Partie offen. In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel ausgeglichen, ehe Horn von der 38. bis zur 41. Minute vier Tore in Folge erzielte (von 21:19 auf 25:19) und so für die Vorentscheidung sorgte.

„Wir sind voll auf Kurs, werden aber weiterhin auf der Hut bleiben. Wir wissen, dass es nicht von selbst läuft, sondern wir voll konzentriert bleiben müssen. Aber wenn wir ordentlich weitertrainieren, schaut es sehr gut aus“, so Schierer, dessen Team am Mittwoch im Horner Vereinshaus für den Meistertitel 2022 geehrt wird.