Reit- und Fahrverein Mühlfeld: „Spiel & Spaß“ im Vordergrund

Werbung

Der Reit- und Fahrverein Mühlfeld organisierte zum vierten Mal den Bewerb „Pferde-Sport und Spiel“. Ähnlich anderen Sparten des Leistungssports ist auch im Pferdesport ein großer Interessentenkreis die beste Basis für ein dauerhaftes Bestehen im internationalen Spitzensport.

Mit den Bewerben „Pferde-Sport und Spiel“ (PS&S) wurden Standards für Einsteigerbewerbe geschaffen. Zielsetzung dieser Wettbewerbe ist eine optimale Vorbereitung eines möglichst großen Interessentenpotenzials für die nächste Stufe von Bewerben – den Reiter- und Fahrertreffen. Zur Bewertung kamen am Austragungsplatz, „Viereck oder wetterabhängig in der Reithalle“ in Mühlfeld, Dressurprüfung, Geschicklichkeitsprüfung, Riding and Cycling und Stil-Springprüfung mit sechs Hindernissen. Teilnehmer aus NÖ und Wien gingen an den Start.

Turnierrichterin Sandra Schuster bewertete die Teilnehmer. Tagessiegerin wurde Amelia Wagerer vom Reit- und Fahrverein Mühlfeld. Den Sieg in der Dressurprüfung Reiterpass/Reitnadel ging an Vivien Leitner mit Vicki, vor Amelia Wagerer mit Fortuna und der drittplatzierten Katharina Binder auf Bine.