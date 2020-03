Die Jüngsten der Horner Sportakrobaten starteten in Karlstein in ihre Wettkampfsaison. Der erste von drei „Kids Cup“- und „First Step“- Bewerben fand statt. Insgesamt waren 37 Formationen von fünf Vereinen aus Niederösterreich am Start, die in drei Leistungsklassen antraten, darunter 13 Teams aus Horn.

„Für viele war es der erste Wettkampf in ihrer Karriere, deswegen war die Nervosität auch sichtlich hoch“, berichtete Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann. Trotzdem waren die Leistungen beachtlich. So holte das Trio Emily Alena Wesely, Anna Katharina Lehner und Lena Simmlinger nach einer souveränen Kür, Gold in der Klasse Kids Cup Trio.

Weiters konnten Newcomer, wie das Duo Jana Wielach und Helena Friedrich die Silbermedaille, in der Klasse Kids Cup Duo, ergattern.

Die Bronzemedaille brachten schließlich Sarina Zargan und Sofia Garaj im First Step Bewerb mit nach Hause – das Duo bestritt ebenfalls seinen ersten Wettkampf.