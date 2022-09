Viel Neues zum Auftakt bei der Union Handball Horn

Werbung

Die Union Handball Horn startet am Samstag in ihr erstes Bewerbsmatch. Der Meister der 1. Landesliga hatte im Vorjahr auch den NÖ-Cup gewonnen. Am Samstag geht es um 18 Uhr in der Horner Sporthalle mit dem Viertelfinale des NÖ-Cups 2022 los, Gegner ist der UHC Gänserndorf.

„Wir haben Ende Juli mit der Vorbereitung für die neue Saison begonnen und sind bislang sehr zufrieden mit Trainingsbeteiligung und Trainingsintensität“, sagte Betreuer Herbert Steinhauser. Trainer Martin Schierer kann auf fast alle Stützen aus der Meistersaison setzen. Einzig Torhüter Jakub Jares zog es wieder zurück in die Heimat nach Tschechien. Mit dem UHC Waidhofen/Thaya wurde – wie in der Vergangenheit schon einmal – eine Spielgemeinschaft gebildet. „Diese ist vor allem für die zweite Mannschaft gedacht. Die Spieler aus Waidhofen profitieren von einem professionelleren Training. Horn profitiert von einem breiteren Kader. Außerdem haben zwei, drei Spieler durchaus gute Chancen, in der ersten Mannschaft mitzuspielen“, so Steinhauser.

Die erste Mannschaft tritt weiterhin als „Union Sparkasse Horn“ auf, das zweite Team als „Union KFZ Max Maier Waldviertel.“

Projekt steht vor der Neu-Auflage

In der Meisterschaft wird das Projekt einer gemeinsamen Liga von Wiener und niederösterreichischen Vereinen fortgeführt. Im Vorjahr wurde die gemeinsame Meisterschaft coronabedingt abgebrochen und danach in gewohnter – getrennter – Weise fortgesetzt. „Wir glauben, dass die Wiener Vereine eine Bereicherung für die Liga sind und dass uns die neue Liga als Mannschaft weiterbringt“, sagte Steinhauser, der die Titelverteidigung im Cup und auch den erneuten Meistertitel als Ziele definiert. Auf Aufstiegsspiele in die Bundesliga wurde verzichtet. „Das war uns finanziell zu unsicher. Wir wollen am Boden bleiben, noch einmal Meister werden und dann schauen wir weiter.“