Eggenburg war der Austragungsort der diesjährigen Weinviertler Jugend-Einzelmeisterschaf. 42 Kinder in den Altersgruppen U8 bis U16 nahmen daran teil, 15 davon aus Eggenburg. Einige junge Schachtalente konnten zum ersten Mal in ihren Alterskategorien ihr Können zeigen. In fünf Runden wurden sehr spannende, auch interessante, aber jedenfalls sehr aufregende Partien gespielt. Schlussendlich war es Noah Zeindl aus Eggenburg, der überlegen mit fünf Siegen die „WEIJEM“ zum zweiten Mal gewinnen konnte.

In der Altersgruppe U12 sicherte sich Leo Pernerstorfer vom SK Eggenburg ungefährdet den Sieg. Zudem wurde Johannes Neumayer in der U16 ausgezeichneter Dritter.

Besonders erfreulich war der überraschend hohe Mädchenanteil im Teilnehmerfeld. Insgesamt elf junge Damen kämpften um die vorderen Plätze. Stefanie Egger vom SK Gloggnitz erreichte den ausgezeichneten vierten Gesamtrang punktegleich mit Raoul Handrich am dritten Platz und Kurt Broneder, dem Zweiten des Turniers, beide vom SK Korneuburg. In der größten Altersgruppe U10 waren es dann auch die Mädchen, die alles dominierten. Alexandra Bernhart vom SV Bisamberg setzte sich in dieser Altersgruppe, knapp vor Klara Schirmböck vom SV Stockerau durch. Die Eggenburgerin Luisa Busta verpasste als Vierte nur ganz knapp das Podest.