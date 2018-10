Am Samstag fand im Saal der Raiffeisenbank Eggenburg die Weinviertler Einzel Jugendmeisterschaft statt. 44 Kinder in den Altersgruppen U8 bis U18 nahmen daran teil. Auch 14 Eggenburger Schachkinder waren mit dabei und viele junge Talente konnten zum ersten Mal in ihren Alterskategorien ihr Können zeigen.

In fünf Runden wurden spannende und aufregende Partien gespielt, schlussendlich war es Tobias Englisch aus Mistelbach, der mit fünf Siegen aus fünf Spielen die „WEIJEM“ zum ersten Mal gewinnen konnte. Vorjahressieger Noah Zeindl musste sich nach einer unglücklichen Niederlage als bester Eggenburger mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Wie im Vorjahr erkämpfte sich Julian Wolf aus Wolkersdorf den zweiten Platz mit einem halben Punkt Vorsprung auf den Litschauer Dominik Lotz. Der Eggenburger Leo Pernerstorfer zeigt auch heuer wieder sein Können und erreichte als Sieger der Altersgruppe U12 den siebten Platz in der Gesamtwertung.