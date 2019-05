Die Österreichischen Jugendmeisterschaften in den Altersklassen U16 und U18 in St. Veit an der Glan verliefen für den Eggenburger Max Pernerstorfer sensationell. Mit großartigen Partien und Kampfgeist schaffte er es vom siebten Platz der Startrangliste auf das Podest und wurde hinter Konstatin Peyrer aus Wien und Arthur Kruckenhauser aus Tirol drittbester Österreicher. Mit dieser Bronzemedaille krönt er sein bisheriges erfolgreiches Schachjahr!

Sein jüngerer Bruder Moritz Pernerstorfer erspielte sich den 16. Endrang.