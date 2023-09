Drei Medaillen für Gars

Drei Medaillen bei den Österreichischen Meisterschaften, wo alle Bundesländer vertreten waren, gab es für die Garser Schützen. Der Auftritt des vierköpfigen Senioren-Teams des Schützenvereins Gars in Innsbruck in den Bewerben Kleinkaliber 50 und 100 m stehend aufgelegt brachte weitere Erfolge, nachdem man erst kürzlich bei den NÖ Meisterschaften abgeräumt hatte. Mit 1.162 Ringen landete Andrea Gröschel in der Mannschaft NÖ 1 im Bewerb 100m auf dem zweiten Platz, Gottfried Baumgartner musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Im Bewerb 50m Mannschaft holten sich sowohl Gröschel (1.119 Ringe) als auch Baumgartner (1.144 Ringe) Bronze. Im Einzel 100m schossen die beiden knapp an den Stockerlplätzen vorbei (Baumgartner 5., Gröschel 6.), Helmut Gröschel und Karl Schwarzberger fanden sich im Mittelfeld wieder, im 50 m-Bewerb landete das Quartett ebenfalls im vorderen Mittelfeld.