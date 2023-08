Erfolge für Garser Schützen

Erneut ihre Klasse zeigten die Schützen aus Gars bei den Landesmeisterschaften im Bewerb „100m Auflage“ in Prottes im Weinviertel. Zwei Titel – und die noch dazu mit Landesrekord sowie weitere Stockerlplätze waren der Lohn. Klar, dass die Freude darüber bei Oberschützenmeister Helmut Gröschel vom Union Schützenverein Gars groß ist: „Wir haben mit einem kleinen Team wirklich hervorragend abgeschnitten.“

Bei den Senioren 1 (unter 60 Jahren) verbesserte Gottfried Baumgartner den NÖ-Landesrekord um drei Ringe und sicherte sich mit 393 von 400 Ringen den ersten Platz. Noch ein zweites Mal durfte er sich über einen Rekord und Platz eins freuen, diesmal in der Allgemeinen Mannschaftsklasse mit Andrea Gröschel und Karl Schwarzberger (1.171 von 1.200 Ringen). In der Klasse Senioren 2 (über 60) – in beiden Bewerben musste innerhalb von 75 Minuten 40 Mal stehend aufgelegt geschossen werden – zeigten Andrea Gröschel mit einem zweiten Platz (391 Ringe) und Karl Schwarzberger mit Rang drei (387 Ringe) auf, Helmut Gröschel belegte den neunten, Gerhard Rubik den elften Platz.