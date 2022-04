Osterlauf feiert sein Comeback

Werbung

Nach zwei Jahren, corona-bedingter Zwangspause, findet am Ostermontag endlich wieder der Ziersdorfer Osterlauf statt – und das bereits zum sechsten Mal.

Er wird auch den offiziellen Startschuss für den Schmidataler Laufcup 2022 bilden, der heuer mit einem knackigen Programm von fünf Läufen auch wieder regulär durchgeführt werden soll. Die Vorfreude aller Beteiligten ist auf alle Fälle groß: „Wir können es kaum erwarten, hoffen auf an die 300 Teilnehmer“, fiebert Ziersdorfs Cheforganisator Andreas Kuntner dem Lauf schon entgegen.

Das Angebot könnte viel fältiger nicht sein: Kinderläufe über 255 Meter, 510m und 765m gibt es ebenso wie Jugendläufe für die Alters klassen Unter-14 und U16, wo man sich über 2,7km messen kann. Des Weiteren gibt es Staffelläufe, einen Volkslauf über 5km und die Nordic Walking-Bewerbe. Der Höhepunkt ist natürlich der Hauptlauf um 10 Uhr: Die flache Strecke, mit lediglich einer kurzen Steigung, verläuft rund um die Sport anlage. Der 5 km lange Rundkurs, der zweimal abgelaufen werden muss, besteht aus Feldwegen, die teilweise asphaltiert sind, ein Teilstück führt ent- lang der Schmida.

Wie jedes Jahr erhält jeder Starter ein prall gefülltes Sackerl mit einem Essensgutschein und viele Leckereien und Informationen rund ums Laufen. Duschen und Um kleiden stehen am Sportplatz ausreichend zur Verfügung und mittags verköstigt das Team des SV Ziersdorf mit Speis und Trank.

Großer Schwerpunkt auf den jüngsten Läufern

Der Osterlauf beteiligt sich übrigens auch an der größten Laufinitiative in Niederösterreich für Kinder zwischen sechs bis zehn Jahren. Die „Laufinitiative 2020“ ist der kompetente Impuls für die planmäßige Bewegungsförderung von allen schulpflichtigen Kindern in Kooperation mit dem NÖ Landesschulrat.