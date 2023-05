Gars im Spitzenfeld

Erfolgreich gestaltete sich die Teilnahme der SportMittelschule Gars/Kamp an den Leichtathletik-Landesmeisterschaften für Schulen mit sportlichem Schwerpunkt in Amstetten. In der Altersklasse B weiblich (Jahrgänge 2011 und 2012) konnten sich Johanna Holluger, Vanessa Blei, Hanna Danninger, Katharina Hirsch, Alina Nichtawitz und Lena Baumgartner den Vizelandesmeistertitel hinter dem SRG Maria Enzersdorf sichern.

Aus einer geschlossen guten Mannschaftsleistung ragte dabei Johanna Holluger, die die Einzelwertung in diesem als Dreikampf (60-m-Sprint, Weitsprung, Schlagball) ausgelegten Bewerb gewann und sich somit Landesmeisterin nennen darf, heraus. Sie war dabei Zweite im Schlagball, Vierte im Weitsprung und Sechste im 60-m-Sprint. Knapp verpasste Vanessa Blei das Stockerl. Sie belegte den vierten Platz im Dreikampf, gewann aber die Schlagballwertung.

Auch die anderen Garser Teams schlugen sich sehr gut. Die jüngeren Burschen wurden Fünfte, in der Altersklasse A belegten die Mädchen den sechsten und die Burschen den neunten Platz unter 24 Schulen.

Weitere Top-Ten-Plätze in den Einzelwertungen erreichten Hanna Danninger (5. im 60-m-Sprint, 9. im Weitsprung und 9. in der Gesamtwertung), Rene Pfeifer (6. Platz in der Gesamtwertung der jüngeren Burschen, 7. im Schlagball), Julian Steininger (2. im Schlagball), Kimberly Ebner (4. im Weitsprung), Lea Surböck (7. im Weitsprung), Jan Ryschawy (4. im Weitsprung und 7. im 60-m-Sprint), Ricado Fiedler (5. im 60-m-Sprint). Einen starken Auftritt zeigten die älteren Burschen (2008 und jünger) auch im Staffelbewerb 5 x 80 m – zweiter Platz.