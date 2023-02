Waldviertler Crosslaufserie: Hofbauer nimmt Kurs auf den Cup-Sieg

Werbung

Nach Schwarzenau, wo die Waldviertler Crosslaufserie ihren Ursprung hat, kehrte sie am Wochenende zurück. Im Rahmen der 24. Auflage stand der fünfte von acht Bewerben am Programm. Dabei lieferte Martin Hofbauer eine One Man-Show ab. Bei seinem dritten Antreten im laufenden Bewerb feierte er nach Zwettl und Horn den dritten Sieg. Der Routinier aus Krems ließ sich dabei auch nicht von der winterlichen Waldviertler Landschaft stoppen. Er absolvierte die 5,75km lange Strecke in 20:23 Minuten als Schnellster, hatte im Ziel fast zwei Minuten Vorsprung auf den Gasterner Martin Leirer.

Dank Spikes kam er mit dem Schnee-Untergrund gut zurecht: „Mein Training seit dem Silvesterlauf in Krems lief gut und darum habe ich auch versucht, von Anfang an Tempo zu machen, mein Rennen zu machen und eine sportlich gute Leistung für mich abzuliefern. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen“, resümierte Hofbauer zufrieden.

Die drei schnellsten Frauen beim Crosslauf in Schwarzenau: Die Gmünderin Denise Mürwald (Mitte) gewann vor Regina Stangl (links) und Renate Ecker. Foto: privat

Auch Ausdauer-Multisportler Martin Leirer kam mit den Bedingungen gut zurecht. Der freute sich, dass er mit Daniel Hable den Crosslauf-Gesamtsieger des Vorjahres hinter sich lassen konnte. Im Ziel hatte er zwölf Sekunden Vorsprung auf den Georgenberger. „Trotz Schnees konnte man sehr gut laufen. Das Wetter war für einen Crosslauf perfekt. Mein Saisonaufbau läuft sehr gut.“ Die kommenden Cup-Bewerbe in Schrems (18.2.) und Maissau (11.3.) wird Leirer allerdings verpassen. Zunächst absolviert er ein Trainingslager in Fuerteventura, in Maissau startet er bereits am Vormittag beim Cross-Duathlon. Martin Hofbauer hingegen nimmt jetzt die Gesamtwertung ins Visier: „Schrems und Maissau habe ich fix eingeplant und ich werde versuchen, schon in Schrems den zweiten Gesamtsieg nach 2019/2020 zu fixieren.“

Relativ eindeutig gestaltete sich auch die Frauen-Wertung. Die Gmünderin Denise Mürwald feierte mit einer Zeit von 28:25 Minuten ihren ersten Tagessieg bei der Crosslaufserie, verwies die Zwickl Zwettl-Läuferinnen Regina Stangl (35 Sekunden Rückstand) und Renate Ecker (1:10min. Rückstand) auf die weiteren Stockerlplätze.