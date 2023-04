Fixiert: Handballer sind Meister

Werbung

Es hat sich seit Wochen abgezeichnet, nun ist es fix: Horn/Waidhofen ist nicht mehr von der Regionalliga Ost-Spitze zu verdrängen und somit Meister!

„Wir haben erst wieder am 22. April das nächste Spiel und wollten den Meistertitel unbedingt fixieren. Das haben wir geschafft. Es war sehr schwer gegen Stockerau, der Gegner war gefährlich und dynamisch und hat bis zum Schluss Vollgas gegeben. Wir sind froh, dass wir diesen großen Erfolg für den Verein nun eingefahren haben“, freute sich Trainer Martin Schierer.

Es war der erste Meistertitel in der Regionalliga Ost, der gemeinsamen Liga aus Niederösterreich und Wien, ein Jahr nach dem Meistertitel in Niederösterreich.

Die Gastgeber gerieten über die 60 Minuten zwar kein einziges Mal in Rückstand und lagen bis zu fünf Tore voran. Doch Stockerau kam immer wieder heran und machte das Spiel bis zum Schluss spannend. Michael Bünger erzielte 16 Treffer. „Das sieht man im Handball nicht so oft. Es war dennoch ein Sieg der gesamten Mannschaft. Und es ist ein riesengroßer Erfolg für den ganzen Verein“, so Schierer. „Der Vorsprung in der Tabelle sieht sehr groß aus, aber es war sehr schwierig. Wir hatten viele harte Partien gegen gute Teams – zum Beispiel gegen Eggenburg, Perchtoldsdorf, Stockerau.“

Es gelte nun, die Saison zu analysieren und neue Ziele zu formulieren. „Der Prozess ist bereits eingeleitet. Wir sind als Verein sehr gut aufgestellt, werden uns aber auch anschauen, ob wir etwas verändern müssen.“