Eine weitere Top-Platzierung lieferte der Buchberger Andreas Silberbauer ab. Nach seinem überraschenden Staatsmeistertitel über die Duathlon-Kurzdistanz (8,8 km Laufen, 39 km Rad, 4,4 km Laufen mit etwas über 700 Höhenmetern über alle Distanzen) vor einem Jahr, legte er diesmal mit der Silbermedaille nach.

In einem extrem spannenden Rennen musste er sich erst knapp vor dem Ende Christian Tortrolo geschlagen geben. Silberbauer war dennoch sehr zufrieden: „Ich wollte meine Top-Trainingsleistungen im Wettkampf bestätigen – aber leider haben sich meine Beine etwas dagegen gesträubt.“

Silberbauer sprach von einem „unrhythmischen Rennen“, bot auf seinem neuen Zeitfahrrad aber eine Top-Performance und war am Ende nur 15 Sekunden hinter seiner Vorjahresbestzeit.

Silberbauer blieb aber nicht der einzige Waldviertler, der sich am Ende über eine Medaille freuen durfte. Der Gasterner Martin Leirer finishte auf Rang 15, sicherte sich somit in seiner Age Group 45 bis 49 die Silbermedaille. In der NÖ-Wertung ging sich damit sogar die Goldmedaille aus und zusätzlich holte er den Bronze in der NÖ Wertung overall. „Drei Medaillen in einem Bewerb sind eine tolle Leistung. Mit zwei habe ich gerechnet. Jene in der NÖ Wertung overall kam etwas überraschend“, so Leirer.

privat Unterwegs zu Platz zwei: Andreas Silberbauer holte bei der Staatsmeisterschaft die Silbermedaille.

Pech hatte der Zwettler Andi Kainz. Er hätte sich den NÖ Landesmeistertitel gesichert, wurde allerdings wegen eines Regelverstoßes disqualifiziert, weil ein Radschuh in der Wechselzone nicht in die vorgesehene Ablagebox gelegt wurde. Hervorragend schlugen sich auch die beiden LTU Waidhofen-Starter Antia Stocklasser und Rudolf Langsteiner.

Stocklasser erreichte in der Age Group W40 bis 44 Bronze sowie Gold in der NÖ Wertung. Langsteiner finishte auf Rang sechs in der Österreichischen Meisterschaft und auf Platz zwei in der Niederösterreich-Wertung in der Klasse M50 bis 54.