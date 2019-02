Pünktlich zum Saisonhöhepunkt des SC Nordwald kehrte am Wochenende noch einmal der Winter zurück ins Waldviertel und bescherte statt erster Frühlingsboten wieder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Das gab den in Karlstift ohnehin noch immer sehr guten Bedingungen den letzten Schliff. Die schnellsten Zeiten beim Aichelberg- und Nordwaldlauf, den ÖSV-Punkteläufen in Karlstift, zogen die SC-Nordwald-Fahrer in den Schnee.

Am Vormittag war beim Aichelberglauf Stefan Winter eine Klasse für sich. Der Horner verwies mit seinen 44,49 Sekunden nicht nur seine Vereinskollegen Markus Kraus (+ 0,95) und Christian Polt (+ 1,02) deutlich auf die Plätze, sondern stellte auch die absolute Tagesbestzeit auf. Die drei Schnellsten bildeten übrigens auch gleichzeitig das Siegertrio in der Herren-I-Klasse.

Auch beim Nordwaldlauf am Nachmittag waren die Nordwald-Läufer wieder top. Allerdings schlug diesmal Dauerbrenner Christian Polt zurück und verwies mit 44,80 Winter (+ 0,16) und Kraus (+ 0,40) auf die Plätze. Insgesamt 71 Läufer aus Niederösterreich und Oberösterreich waren bei den zum Raiffeisen-Landescup zählenden Bewerben am Start und machten diese wieder zu einem vollen Erfolg für den SC Nordwald.