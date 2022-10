Erfolge für Horner Akrobatinnen

Werbung

Mit Horner Beteiligung fand der „5. Budapest Akro Cup“ statt. Insgesamt 250 Sportler aus zwölf Ländern waren vertreten. Bei den Paaren traten Charlotte Pollak und Katharina Barta für die Union Horn an. Nachdem sie sich souverän auf Anhieb fürs Finale qualifizierten zeigten sie eine hervorragende Kür und holten die Silbermedaille! Nur 0,05 Punkte fehlten ihnen auf die Goldmedaille, die sich ein israelisches Paar holte.

Bei den Trios traten Maja Bichl, Fiona und Lara Köberl für die Horner an. Auch sie qualifizierten sich fürs Finale und belegten dort, trotz kurzer Vorbereitungsphase und neu einstudierter Kür, den siebenten Platz. „Durch ihre neue und sehr ausgefallene Kür erweckten sie großes Interesse und ernteten Lob von Wertungsrichtern als auch von internationalen Trainern. Somit konnte an die fabelhaften Ergebnisse der vorigen Saison nahtlos angeknüpft und die internationale Anerkennung wieder deutlich gesteigert werden“, sagt Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.

Ambitioniert auch abseits der Matte

Aber nicht nur sportlich läuft es für Horn bestens, sondern auch organisatorisch. So wurde kürzlich eine Kooperation mit den Kremser Sportakrobaten vereinbart. Weitere Kooperationen, auch mit anderen Vereinen sollen folgen. Außerdem sollen auch Fortbildungen für Trainer neuer Vereine aber auch bestehender Vereine aus ganz Österreich, in Horn durchgeführt werden.

Ein weiterer Schritt erfolgte bei der letzten Sitzung des Technischen Komitees der Sportakrobatik Österreich. Dort wurde Sektionsleiterin Sandra Kaufmann in den Vorstand des Technischen Komitees sowie weiters zur Gruppenleiterin der Fachgruppe Nachwuchs und Breitensport gewählt. Auch der Horner Trainer und internationale Wertungsrichter David Lindtner wurde bei dieser Sitzung in das Technische Komitee, in die Fachgruppe Wertungsrichter Aus- und Fortbildung gewählt.