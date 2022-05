Erfolge in Portugal für Union Horn

Werbung

Insgesamt 1.500 Sportler aus 23 Ländern reisten zum „Maia International Acro Cup“ nach Porto an – darunter auch eine Abordnung der Union Horn. Die beste Platzierung erreichte dabei das Duo Charlotte Pollak und Katharina Barta, das unter 50 Startern Rang sieben erreichte. Das Trio Maja Bichl/Fiona Köberl/Lara Köberl bestritt seinen ersten gemeinsamen internationalen Wettkampf und schaffte es ebenfalls auf Anhieb ins Finale. Dort erreichte es Rang acht. „Aufgrund ihrer konstanten Bestleistungen, den Schwierigkeitselementen und den hohen Punkten, die sie sich bei diesem Event holten, wurden sie noch am selben Abend von Nationaltrainerin Leonor Vareta ins Nationalteam aufgenommen“, freute sich Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.

Auch das Horner Mix-Paar Nora Hofbauer und Theo Löffler, das schon bei der WM in Baku antrat, war in Porto vertreten. Die beiden konnten die Kampfrichter mit ihren Küren überzeugen und belegten im Finale mit ihrer Kombi-Kür ebenfalls Rang acht. Das Duo Lena Baumgartner und Hannah Kratzer erkämpfte sich beim erst zweiten internationalen Antreten den 23. Platz. „So gut war Österreich und speziell Horn noch nie unterwegs. Gleich mit 7 Formationen, dabei allein 3 aus Horn, ins Finale zu kommen und noch dazu so tolle Plätze zu belegen, ist einfach ein Traumergebnis“, resümierte Sandra Kaufmann.